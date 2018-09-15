Межрегиональное и приграничное сотрудничество стран СНГ обсудят 21 сентября в Душанбе

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. VII заседание Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству стран СНГ пройдет 21 сентября в Душанбе, сообщили БЕЛТА в Исполкоме СНГ.
Участники заседания дадут оценку реализации третьего этапа Стратегии экономического развития Содружества в части межрегионального и приграничного сотрудничества и Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества стран СНГ на период до 2020 года. Планируется подвести итоги работы совета и заслушать отчет о его деятельности в 2009-2018 годах.
Как ожидается, рассмотренные на заседании вопросы будут внесены на дальнейшее обсуждение органами Содружества.-0-
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