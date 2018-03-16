МИД Беларуси предупредил о продлении режима чрезвычайного положения на Шри-Ланке

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайного положения на Шри-Ланке продлен. Такая информация размещена в Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"Режим чрезвычайного положения на Шри-Ланке продлен до принятия властями решения о его прекращении или дальнейшем продлении", - рассказали в ведомстве.
В экстренных ситуациях граждане Беларуси могут обращаться в белорусское посольство в Индии. Контактная информация: +91 11 40529336.
Как сообщалось, 6 марта на всей территории страны был введен 10-дневный режим чрезвычайного положения из-за столкновений между буддистами и мусульманами.-0-
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