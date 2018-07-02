МИД Беларуси сообщает о серьезных сложностях с вылетом белорусских туристов из Киева

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси в своем твиттер-аккаунте сообщает о серьезных сложностях с вылетом белорусских туристов из Киева, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о рейсах двух авиакомпаний - BravoAirways и AndaAir.

Как уточняет МИД, отменены рейсы в Аликанте, Люблин, Тунис, Тирану, Шарм-эль-Шейх, задержаны вылеты в Анталию и Батуми.

Белорусские дипломаты продолжают отслеживать ситуацию и оказывают возможное содействие, однако также рекомендуют вылетающим из аэропортов Киева гражданам связаться со своими туроператорами.

МИД Беларуси в сезон отпусков в целом рекомендует внимательно подходить к выбору компаний по оказанию туристических услуг и заключению соответствующих договоров.-0-