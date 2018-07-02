МИД Беларуси сообщает о серьезных сложностях с вылетом белорусских туристов из Киева

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси в своем твиттер-аккаунте сообщает о серьезных сложностях с вылетом белорусских туристов из Киева, сообщает БЕЛТА.
Речь идет о рейсах двух авиакомпаний - BravoAirways и AndaAir.
Как уточняет МИД, отменены рейсы в Аликанте, Люблин, Тунис, Тирану, Шарм-эль-Шейх, задержаны вылеты в Анталию и Батуми.
Белорусские дипломаты продолжают отслеживать ситуацию и оказывают возможное содействие, однако также рекомендуют вылетающим из аэропортов Киева гражданам связаться со своими туроператорами.
МИД Беларуси в сезон отпусков в целом рекомендует внимательно подходить к выбору компаний по оказанию туристических услуг и заключению соответствующих договоров.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3142 BYN
|2.31 BYN
|2.32 BYN
|USD
|1.9898 BYN
|1.987 BYN
|1.992 BYN
|RUB
|3.1705 BYN
|3.155 BYN
|3.174 BYN