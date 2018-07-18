МИД о переговорах по визам с ЕС: нет объективных причин, мешающих прийти к консенсусу

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси не видит объективных причин, которые помешали бы найти взаимоприемлемые развязки в переговорах об упрощении визового режима с Европейским союзом. Об этом в ведомстве заявили 18 июля во время консульского дня в Facebook, сообщает БЕЛТА.

"На наш взгляд, нет объективных причин, которые помешали бы нам найти взаимоприемлемые развязки, - сказали в МИД. - Работа идет. Однако, это не односторонний процесс, и для продвижения вперед необходима воля обоих партнеров. Наши подходы, выраженные в том числе в одностороннем решении о введении пятидневного безвизового режима для граждан стран ЕС, очевидны".

В министерстве не стали раскрывать деталей переговоров, однако отметили, что европейские партнеры выдвигают ряд условий, которые ставят белорусских граждан в не очень комфортное положение. "Требование о подаче документов исключительно через визовые центры - в их числе. Над разрешением в частности и этих проблемных аспектов мы работаем совместно с нашими партнерами из ЕС", - добавили в ведомстве.-0-