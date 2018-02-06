МИД предлагает разработать комплексную стратегию развития туризма в Беларуси

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственный экспертно-координационный совет по туризму при Совете Министров рассмотрел на заседании предложение Министерства иностранных дел о разработке комплексной национальной стратегии (концепции) развития туризма в Беларуси и одобрил первоочередные шаги по организации этой работы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Обоснование идеи разработки такого документа и видение его возможных направлений участникам совещания представил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас.

В настоящее время развитие туристической отрасли в стране идет по государственной программе "Беларусь гостеприимная", рассчитанной на 2016-2020 годы.

Основной смысл предлагаемой стратегии - в более глубоком осознании и максимальном использовании каталитического и мультиплицирующего воздействия комплексного развития туристической индустрии - как двигателя и локомотива - на развитие смежных отраслей экономики и социально-экономической инфраструктуры страны.

Задействование потенциала и целенаправленное объединение вокруг очевидных туристических преимуществ и достопримечательностей Беларуси ресурсов и возможностей широкого круга партнеров (министерств и ведомств, местных органов власти, частного бизнеса, международных партнеров и инвесторов) может помимо повышения узнаваемости страны в мире способствовать развитию малого и среднего бизнеса, хозяйственной, транспортной и социальной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.-0-