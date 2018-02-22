МИД продолжает внимательно следить за судебным процессом в Чернигове по обвинению белоруса

22 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Очередные слушания в рамках подготовительного судебного заседания по делу белорусского гражданина Юрия Политики назначены на 27 февраля. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, журналисты интересовались, есть ли какая-то новая информация о ситуации с белорусским гражданином Юрием Политикой, над которым идет судебный процесс в Чернигове по обвинению в шпионаже.

В связи с этим Дмитрий Мирончик сказал: "Мы продолжаем внимательно следить за этим процессом и последовательно работать. На слушаниях, которые состоялись 12 и 13 февраля, присутствовали представители посольства Беларуси".

По его словам, сдвинулось с мертвой точки рассмотрение тех жалоб, которые белорусский гражданин официально направлял украинской стороне еще в августе. "Во второй половине января Черниговская военная прокуратура опросила обвиняемого и его адвоката о незаконных методах дознания, которые, как утверждает наш гражданин, к нему применялись. Очередные слушания в рамках подготовительного судебного заседания по делу назначены на 27 февраля. На них снова будут присутствовать представители нашего посольства", - отметил официальный представитель белорусского МИД.

Как сообщалось, белорусской гражданин был задержан украинскими спецслужбами в середине июня 2017 года. На тот момент он находился в Чернигове и устраивался на работу в логистическую компанию. На протяжении нескольких месяцев ему не предъявлялось окончательное обвинение, а какая-либо информация о расследовании дела отсутствовала. Как сообщал МИД Беларуси в октябре прошлого года, гражданин перенес довольно тяжелое заболевание и нуждался в постоянном наблюдении врача.

Позже белорус направил обращения в международные организации в связи с нарушением его прав и применением к нему недозволенных методов дознания.-0-