МИД рекомендует гражданам Беларуси воздержаться от посещения Эфиопии

19 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Беларуси воздержаться от посещения Эфиопии до нормализации ситуации. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении информации и цифровой дипломатии белорусского внешнеполитического ведомства.
"Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Республики Беларусь воздержаться от посещения Эфиопии до нормализации ситуации. В случае крайней необходимости - ограничиться посещением столицы и соблюдать повышенные меры безопасности", - отметили в управлении.
В Эфиопии 17 февраля введен режим чрезвычайного положения. В некоторых регионах страны отмечаются вооруженные столкновения, закрыты административные учреждения, действует комендантский час. -0-
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