12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Украины поблагодарил Беларусь за гуманитарную помощь. От имени ведомства благодарность белорусской стороне сегодня на пресс-конференции высказал заместитель начальника отдела Беларуси, Молдовы и Румынии 2-го Европейского департамента Министерства иностранных дел Украины Денис Кобзев, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель МИД поблагодарил за предоставление гуманитарной помощи и отметил, что скорейшее урегулирование ситуации на востоке Украины для страны является важнейшим приоритетом. "Гуманитарная ситуация на востоке Украины, особенно в районах ведения военных действий, остается критической. В этот тяжелый период как продовольственная гумпомощь, так и ученическая мебель являются востребованными и своевременными. Позвольте от Министерства иностранных дел Украины высказать глубокую благодарность белорусским коллегам, белорусской стороне за оказанную гуманитарную поддержку нашей стране", - сказал Денис Кобзев.

Как отметил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Худолеев, это не первая отправка белорусской гуманитарной помощи в Украину. "Если в прошлом году мы ограничились разгрузкой помощи в Киеве, то в этот раз у нас три пункта назначения. Один из них - склады миссии Международного Красного Креста в Украине, здесь в Киеве. Тут будут сформированы продуктовые наборы, которые впоследствии будут розданы нуждающимся. И мы проследуем в Харьков, оттуда в Краматорск и Северодонецк. Там нуждающимся будут предоставлены комплекты мебели и холодильники", - пояснил Александр Худолеев. Он добавил, что МЧС Беларуси имеет большой опыт - более 60 раз ведомство доставляло гуманитарную помощь в различные страны.

Александр Худолеев поблагодарил правительство Украины за оказанное содействие. Отдельно отметив таможенные и пограничные органы, а также руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина.

Как сообщалось, колонна с гуманитарной помощью весом около 80 т сегодня пересекла границу Беларуси. Она будет доставлена автотранспортом МЧС Беларуси и передана Международному комитету Красного Креста и в Донецкую и Луганскую области для распределения среди пострадавшего населения Украины. Перечень товаров был согласован с украинской стороной. Груз включает товары первой необходимости, продукты, комплекты мебели, холодильники. Так, в Донецкую и Луганскую области будут переданы по 75 комплектов парт со стульями для младшего школьного возраста, по 150 комплектов парт и стульев для старшего школьного возраста, по 75 шкафов для школьных принадлежностей и учебников и по 44 холодильника "Атлант" для школ и медицинских учреждений.-0-