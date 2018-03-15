Миклашевич: конституционную культуру необходимо целенаправленно формировать в общественном сознании

15 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Конституционную культуру необходимо целенаправленно формировать в общественном сознании. Об этом заявил председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич сегодня на совещании у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дальнейшее укрепление конституционной законности обуславливает развитие конституционно ориентированного правосознания, основанного на глубоком осмыслении и восприятии ценностей и принципов Конституции. Безусловно, конституционную культуру необходимо целенаправленно формировать как в общественном сознании, так и у должностных лиц государственных органов, осуществляющих на конституционной основе профессиональную деятельность. При этом надо учитывать, что через реализацию конституционных положений происходит становление человека и гражданина как активного участника конституционных правоотношений", - сказал Петр Миклашевич.

Вопрос формирования конституционно ориентированного правосознания в современных условиях, конституционализации права был одним из наиболее обсуждаемых на совещании у Президента. Он рассматривался в различных аспектах. Как с точки зрения совершенствования нормативно-правовой базы и улучшения взаимодействия между государственными органами, так и развития правовой культуры населения, активного внедрения соответствующих программ и методик в образовательный процесс на разных стадиях.

Петр Миклашевич озвучил ряд конкретных предложений по повышению эффективности конституционно-правового регулирования с учетом европейских и мировых тенденций. Конституционный контроль в современных условиях он назвал неотъемлемым институтом демократического развития, устойчивости государственности.

Обсуждалась роль Конституционного суда в работе по устранению в нормативно-правовых актах пробелов, исключению коллизий и правовой неопределенности.

Одной из наиболее дискуссионных тем стал доступ граждан к конституционному правосудию. В настоящее время законодательно урегулирован порядок косвенного доступа через субъекты, уполномоченные обращаться в Конституционный суд с предложениями о проверке нормативно-правовых актов. Участники совещания подробно обсудили и высказали свои точки зрения на предмет того, как активизировать эту работу и сделать ее более эффективной.

На совещании была также затронута тема международного сотрудничества Конституционного суда. Заместитель председателя суда Наталья Карпович обратила внимание, что в 2019 году будет отмечаться четвертьвековой юбилей Конституции и конституционного правосудия Республики Беларусь. Предложено провести международную конференцию, посвященную этой дате, с приглашением представителей зарубежных конституционных судов и международных организаций по конституционному правосудию. Александр Лукашенко поддержал инициативу о проведении подобного форума.-0-