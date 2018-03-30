30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция обеспечит безопасность в местах проведения апрельских религиозных праздников, сообщили БЕЛТА в МВД.

Как отметил заместитель начальника управления охраны правопорядка МВД Александр Жилинский, стражи порядка помогут местным исполнительным и распорядительным органам, иным организаторам религиозных мероприятий обеспечить безопасность граждан. Места богослужений, а также прилегающие к ним территории заблаговременно осмотрят специалисты саперно-пиротехнических подразделений. При необходимости будет организовано оцепление и пропускной режим с использованием технических средств.

"Уже сейчас реализуется комплекс соответствующих мер по предупреждению нарушений правопорядка. Произведен дополнительный расчет необходимых сил и средств. Работа идет в тесном взаимодействии с сотрудниками органов государственной безопасности, прокуратуры, пограничной службы, МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, медучреждений, коммунальных предприятий и другими", - рассказал правоохранитель.

С учетом увеличения пассажиропотока в выходные и праздничные дни планируется усилить охрану правопорядка в транспорте. Что касается безопасности на дорогах, сотрудники Госавтоинспекции позаботятся об организации маршрутов объезда мест проведения богослужений и обеспечат условия для парковки машин.

МВД напоминает, что на массовые мероприятия не пропустят нетрезвых, а также людей, имеющих при себе колющие, режущие и громоздкие предметы, токсичные вещества. Милиция призывает граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности, быть бдительными, своевременно информировать правоохранителей о подозрительных лицах, оставленных без присмотра вещах.

В апреле христиане отмечают несколько религиозных праздников. На 1 апреля выпадает Вербное воскресенье у православных и Пасха у католиков. Согласно календарю православной конфессии Пасху будут праздновать 8 апреля, Радуницу - 17 апреля.-0-