18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция обеспечит порядок и общественную безопасность на избирательных участках в Беларуси, с 12 февраля личный состав переведен на усиленный вариант несения службы, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники территориальных органов внутренних дел взяли помещения избирательных участков под круглосуточную охрану. Милиция обеспечивает содействие избирательным комиссиям в поддержании порядка непосредственно в помещениях для голосования. Кроме того, при проведении голосования предусмотрены дополнительные меры по охране общественного порядка.

В усиленном режиме работает также Госавтоинспекция. Организовано круглосуточное дежурство нарядов. Накануне выборов сотрудники ГАИ обследовали участки улично-дорожной сети вблизи мест их проведения, выдали соответствующие предписания по устранению недостатков.

Избирательные участки проверены и с точки зрения пожарной безопасности. Проблем специалисты не выявили. В местах для голосования они организуют соответствующий контроль.

Кроме того, на всех участках либо дежурят врачи, либо созданы временные медицинские пункты.-0-