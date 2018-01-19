19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция перейдет на усиленный вариант службы во время выборов в местные Советы. Такая информация размещена в газете "На страже", сообщает БЕЛТА.
При проведении досрочного голосования и в основной день выборов будет организована круглосуточная работа оперативно-ситуационных штабов. "Сотрудники органов внутренних дел будут переведены на усиленный вариант несения службы и обеспечат содействие избирательным комиссиям в поддержании порядка. В целом предусмотренные меры позволяют реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - проинформировал начальник отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка Главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Владимир Станилевич.
По его словам, с начала избирательной кампании во всех структурных подразделениях МВД налажено взаимодействие с избиркомами различных уровней, местными исполнительными и распорядительными органами. "Сейчас сотрудники органов внутренних дел обследуют участки для голосования на предмет технической укрепленности и обеспечения мер безопасности. Особое внимание уделяется подготовке помещений для голосования лиц, обладающих избирательным правом и содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и специальных учреждениях милиции", - рассказал представитель МВД.
Как сообщалось, местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля, проголосовать досрочно можно будет с 13 по 17 февраля. Регистрация кандидатов завершилась 18 января. Сразу после регистрации кандидаты могут приступать к агитации: выступать в СМИ, проводить митинги и пикеты, знакомить избирателей со своими программами. Агитация продлится по 17 февраля включительно, в основной день выборов она запрещена.-0-
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