Милиция проверит все мехдворы до начала посевной

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До начала посевной кампании милиционеры вместе с сотрудниками территориальных инспекций по надзору за техническим состоянием машин и оборудования проверят все мехдворы, сообщили БЕЛТА в МВД.

Милиция от местных властей получит сведения о наличии и исправности сельхозтехники, а затем оценит реальное положение дел. В случае обнаружения фактов разукомплектования и неработоспособности машин руководителям хозяйств будут внесены предписания. Стражи порядка проконтролируют и то, как будут устраняться нарушения.

"Мониторинговые группы будут выявлять факты бесхозяйственности и бездействия ответственных лиц, а также предотвращать преступные посягательства на ценности сельхозорганизаций, - рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника первого управления главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Александр Погоский. - Непосредственно во время посевной кампании правоохранители изучат расходование бюджетных средств предприятиями агропромышленного комплекса. Перед сотрудниками органов внутренних дел стоят задачи выявлять сомнительные сделки по приобретению семян, обеспечивать сохранность минеральных удобрений, средств для защиты растений, горюче-смазочных материалов и пресекать их хищения под видом списания на подготовку земель к севу".

Без внимания не останутся также факты разборки подлежащей ремонту техники без оформления соответствующих документов. Это позволит уберечь временно неисправные машины от хищения пригодных для дальнейшего использования узлов и агрегатов. Кроме того, правоохранители будут следить за качеством выполнения служебных обязанностей сторожами сельхозорганизаций и не допускать к работе лиц в состоянии алкогольного опьянения.

"Подобная деятельность, несомненно, имеет положительные результаты, об этом говорят итоги прошлогодней уборочной кампании. За время ее проведения было выявлено 39 преступлений, в том числе хищения, присвоения имущества, растраты и служебные подлоги. Составлено свыше 700 административных протоколов за мелкое хищение и кражу окрашенного дизельного топлива. Количество неработающей техники сократилось в 10 раз по сравнению с 2016 годом", - резюмировал Александр Погоский.-0-