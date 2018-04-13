Милиция уделит особое внимание личной и дорожной безопасности граждан во время Радуницы

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция уделит особое внимание личной, имущественной и дорожной безопасности граждан во время Радуницы. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Беларуси Владимир Станилевич, передает корреспондент БЕЛТА.

МВД приняты необходимые подготовительные меры для организации охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан, отметил Владимир Станилевич. "В местах захоронений и богослужений, а также на прилегающих к ним территориях для охраны общественного порядка планируется задействовать пешие наряды милиции, дорожно-патрульную службу. При необходимости возможна организация пропускного режима с использованием технических средств. Кроме того, с увеличением пассажиропотока в выходные и праздничные дни усилится охрана правопорядка на объектах транспорта, будет обеспечен контроль подвижного состава на железной дороге", - сказал он.

Представитель МВД сказал о необходимости гражданам проявлять бдительность и своевременно информировать ближайшие наряды органов внутренних дел о подозрительных лицах, оставленных без присмотра предметах и вещах, соблюдать установленный порядок проведения массовых мероприятий, не допускать нарушения действующего законодательства, в том числе распитие алкогольных напитков в общественных местах. Отвечая на вопрос о наказании за распитие алкоголя на могилах, Владимир Станилевич подчеркнул, что определяющим станет соблюдение правопорядка. "Кладбище - общественное место. Существует традиция, мы все прекрасно понимаем. Если человек своими действиями не мешает другим людям, при посещении не создает каких-то конфликтных ситуаций, не оскорбляет человеческое достоинство, естественно, какие-то понимающие меры, так сказать, будут действовать", - заключил он.-0-