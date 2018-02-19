Милиция в выходные проверила соблюдение правил водителями квадроциклов в Минском районе

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В прошедшие выходные милиция Минской области продолжила рейды в отношении водителей квадроциклов и владельцев малогабаритных вездеходов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Кроме инспекторов ГАИ, в рейдах участвовали сотрудники областного ОМОНа, патрульно-постовой службы Минского РУВД, военнослужащие внутренних войск. "С учетом специфичности задачи в патрулировании использовались автомобили повышенной проходимости, а сотрудники Логойского РОВД проводили мониторинг территории на двух патрульных снегоходах. Во взаимодействии с Минским областным управлением МЧС наблюдение велось и с воздуха - использовался квадрокоптер. При обнаружении с высоты интересующих объектов на земле координировались патрульные наряды", - проинформировали в УВД.

В профилактической работе были задействованы и участковые милиционеры Минского РУВД. Особое внимание уделялось владельцам транспортных средств и гражданам, которые ранее привлекались к административной ответственности за связанные с подобным транспортом правонарушения. Кроме профилактических бесед, выносились официальные предупреждения о недопустимости использования мотовездеходов, квадроциклов и снегоходов в нарушение законодательства.

Лукашенко требует жесткого наказания для "крутяков" на квадроциклах и снегоходах за езду по сельхозугодьям "Вопрос к министру внутренних дел один: когда будет наведен порядок? - задал вопрос глава государства. - Порядок во всем, чтобы мне не отписывали, что там некоторые "крутяки" у нас появились. Это же не дети простых людей".

Во время рейдов у правоохранителей возникли обоснованные претензии к пятерым водителям. "В трех случаях из-за отсутствия документов транспортные средства были доставлены в Боровлянский отдел милиции Минского РУВД. Сейчас в рамках административных процессов проводятся проверочные мероприятия. На это время средства передвижения будут находиться на охраняемой стоянке", - рассказали в УВД.

Правоохранители рекомендуют владельцам и водителям мотовездеходов, снегоходов, квадроциклов не выезжать на дороги общего пользования и не допускать других нарушений правил дорожного движения. "Отдельно необходимо подчеркнуть, что для недопущения вреда сельхозугодьям, порчи озимых посевов и других насаждений повышенное внимание будет уделяться мониторингу ситуации, связанной с выездами на поля. Для этого и в дальнейшем правоохранительные органы планируют использовать весь комплекс мер по выявлению нарушений и привлечению виновных к ответственности", - подчеркнули в милиции.

Передвижение техники по полям и угодьям предполагает административную ответственность по ст.10.8 КоАП (уничтожение или повреждение посевов, собранного урожая сельскохозяйственных культур или насаждений) и постановку транспорта на охраняемую стоянку. Кроме того, соответствующая информация направляется землепользователям с рекомендациями установления причиненного ущерба для дальнейшего его возмещения.

Мотовездеходы, снегоходы и квадроциклы не предназначены для участия в дорожном движении, отметили в УВД. Их владельцы должны выбирать такие места для передвижения, чтобы не создавать угрозу безопасности граждан и не причинять ущерб окружающей среде и сельхозугодьям. Действиям нарушителей законодательства органы внутренних дел и иные госорганы будут давать адекватную правовую оценку.-0-

Фото УВД Миноблисполкома