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Минчанам предлагают обсудить уплотнение квартала в границах Могилевской - Воронянского

Общество 09.04.2018 | 17:57

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Октябрьского района Минска вынесла на общественное обсуждение градостроительный проект детального планирования территории в границах улиц Могилевская - Жуковского - Воронянского - Бакинская - полоса отвода железной дороги. Соответствующее приглашение опубликовано на сайте администрации, сообщает БЕЛТА.

Физические и юридические лица могут с 24 апреля по 18 мая высказать свое мнение по поводу предлагаемого проектом уплотнения района за счет многоэтажек и объектов общественного назначения.

Проектируемая территория расположена в центральной части города общей площадью 64 га и обладает высоким градостроительным потенциалом, как следует из пояснительной записки. К преимуществам, в частности, относится близость к центру, развитая социальная и транспортная инфраструктура, в том числе строящаяся 3-я линия метрополитена со станцией "Ковальская Слобода".

Разработчик проекта, УП "Минскградо", предусмотрел максимальное сохранение существующей застройки кварталов. При этом предполагается эффективно использовать незастроенные территории для размещения жилой, общественной и коммунальной застройки, упорядочить улично-дорожную сеть с учетом строительства линии метрополитена по ул. Жуковского.

Планируется трансформировать территорию, занятую ОАО "Мясомолмонтаж" и Институтом мясо-молочной промышленности Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию, а также базой ЖРЭО Октябрьского района Минска. На их месте возведут многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями общественного обслуживания и паркингами.

Появятся в границах проектируемого района четыре сквера, территории вдоль ул. Жуковского будут дополнительно благоустроены и озеленены.

Основные преобразования будут на первом этапе строительства до 2023 года. Среди них можно выделить возведение двух многоквартирных жилых домов с паркингом и объектами обслуживания, сохранение с переводом в общественную функцию производственного объекта ОАО "Верас". До 2030 года планируется построить многоуровневую гараж-стоянку с торгово-обслуживающим объектом по ул. Воронянского - на месте разворотной площадки общественного транспорта после ее ликвидации.

Ознакомиться с материалами проекта можно в холле администрации Октябрьского района (ул. Чкалова, 6) ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме воскресенья и праздничных дней. Презентация с участием представителей заказчика и разработчика состоится 26 апреля в 17.00 в зале заседаний районной администрации.-0-

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градостроение, проект, строительство
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