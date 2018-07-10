Минчанам предлагают продержаться 120 минут без телефона

12 июля минчан приглашают на необычный релакс-челлендж - отказаться на 120 минут от телефона, поглядываний на часы и разговоров и полностью расслабиться. Производитель товаров для сна Vegas обещает, что 10 человек, кому удастся выполнить все условия и не заснуть, проведут ночь под звездным небом в центре города, где для них оборудуют летнюю спальню. Все, кто участвует в челлендже, также приглашены на ночевку, но уже со своим матрасом. Его предлагают самостоятельно доставить в парк Dreamland к 23:00, чтобы провести ночь под звездами.

Сам релакс-челлендж стартует в четверг 12 июля в 19:00. Посетители должны заранее оставить заявку на сайте неспится.бел , чтобы на входе в парк им выдали коврик для отдыха и именной номер участника, а также захватить с собой пижаму.

- Жители большого города разучились расслабляться, и отсюда жалобы на проблемы со сном практически у трети взрослых людей, - рассказывает Екатерина Горобец, директор по маркетингу бренда Vegas в Беларуси. - Мы предлагаем белорусам бросить себе вызов и отстраниться на 2 часа от новостей, шума и рабочих вопросов, чтобы научиться быстрее и крепче засыпать.

По правилам эксперимента, нельзя заглядывать в телефон или смотреть на часы, читать, разговаривать или заниматься спортом. Следить за отдыхом будут специальные релакс-тренеры Vegas: если они заметят, что вы, например, потянулись за телефоном или достали книгу, вам выдадут желтую карточку нарушителя. Чем больше карточек, тем меньше шансов провести ночь под звездами. Тем, кто закроет глаза и все же заснет при дневном свете и не в самой удобной позе, организаторы разрешат выспаться, но из челленджа исключат - дополнительная ночевка под звездами им больше не нужна.

- Мы заранее оборудовали под открытым небом 10 спальных мест всем необходимым и предлагаем провести на них ночь самым стойким участникам челленджа, кто соблюдал все правила, но так и не заснул, - рассказывает Екатерина Горобец, директор по маркетингу бренда Vegas в Беларуси. - Правильный сон обеспечат наши ортопедические матрасы Vegas с пружинными блоками Medizone, на которых расслабиться и заснуть, а утром чувствовать себя отдохнувшими могут все участники, независимо от роста или веса.

Спальные места установят в парке Dreamland, где в 23:00 начнется пре-пати ночевки под звездами. Во время диджей-сета прозвучат самые известные колыбельные в электронной обработке, бармены будут готовить коктейли на основе ромашки и мяты, а йога-мастер научит расслабляющим техникам дыхания. Ровно в полночь свет погаснет, и участники останутся в полной тишине в своих кроватях. За качеством отдыха будут наблюдать эксперты многопрофильного медицинского центра “Центр здорового сна”. Специальные датчики, установленные на теле, запишут фазы сна, будут следить за давлением, дыханием и даже храпом, и в итоге каждый получит персональные рекомендации, как утром вставать отдохнувшим.

Все, кто не попал в число счастливчиков, также приглашены на ночевку, но при условии, что оборудуют себе постель самостоятельно. Для этого нужно принести свой матрас в парк Dreamland и установить его по соседству с летней спальней Vegas.