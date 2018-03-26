Минчане несут цветы к посольству России в связи с трагедией в Кемерово

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане несут цветы к посольству России в Беларуси в связи с трагедией в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования в связи с трагедией Президенту России Владимиру Путину и губернатору Кемеровской области Аману Тулееву.

Пожар в четырехэтажном здании торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Он унес жизни более 60 человек. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где было несколько кинозалов и детские игровые зоны. В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре. -0-