Минчане впервые покорили север, юг, запад и восток Беларуси

На прошлой неделе в байнете появился Боржоми Трип — маршрут для "кругосветного" путешествия по Беларуси на машине. Он предлагает проехать почти 2,5 тыс. км за 48 часов, чтобы покорить север, юг, запад и восток нашей страны. На прошедших выходных 11 популярных белорусских блогеров, моделей и журналистов вместе с Borjomi стали первыми, кто опробовал маршрут и за один уикенд посетил все крайние точки нашей страны. Успеть повторить такой Боржоми Трип и увидеть Беларусь с другой стороны предлагают каждой паре, семье или дружеской компании до конца лета.

Участники первого Боржоми Трип проехали всю Беларусь и сделали фотографии в ее крайних точках: на берегу самого северного озера Освейского, в соседнем с Россией Хотимске, что на востоке страны, а также добрались до южного Мозыря и завершили поездку на западе — в Бресте.

Изначально маршрут рассчитан на 48 часов, но из-за желания задержаться в живописных местах Витебщины, остаться потанцевать на фестивале в Браславе и поплавать в Припяти участники провели в дороге больше 55 часов. Путешественники успели по пути прокатиться на троллее длиной 160 м в Поставах. Он растянут между берегами озера на высоте 3-этажного дома. После этого попробовали свои силы в сапбординге под Полоцком. В Могилеве устроили картинг-гонки на скорости больше 60 км/ч. А в самой восточной точке Беларуси — городе Хотимске - наблюдали за ночными огнями с колеса обозрения которому уже 20 лет. За гастрономическую составляющую Боржоми Трип отвечал главный фудхантер страны Koko.by — в его Instagram 200 тыс. подписчиков. Вместе с ним путешественники тестили кухню в придорожных кафе, экоусадьбе и ресторанах в Пинске, Могилеве и Гомеле.

— Все локации, в которых побывали первые участники Боржоми Трип уже появились на специальной карте. Каждый сможет найти на ней 48 необычных мест для путешествий по нашей стране, о которых многие белорусы скорее всего даже не подозревают, — рассказывает Екатерина Килбас, представитель ТМ "Боржоми" и организатор проекта. — Вдохновиться на “кругосветку” по Беларуси уже можно в социальных сетях. Первые путешественники делились своими фотографиями в Instagram с хештегами #БоржомиТрип и #Беларусь48.

Повторить "кругосветку" и покорить крайние точки страны приглашают всех любителей активного отдыха до конца лета. Маршрут составлен таким образом, что добраться до него можно практически из любой точки Беларуси в течение двух часов.