Минчанин незаконно оказывал сантехнические услуги и платил зарплату в конвертах

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин незаконно оказывал сантехнические услуги и платил рабочим зарплату в конвертах, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Финансовые милиционеры столицы выявили незаконную деятельность местного жителя, который без регистрации в качестве субъекта предпринимательства с мая 2012 года по декабрь 2014-го организовывал выполнение сантехнических работ при строительстве Минской областной комплексной школы высшего спортивного мастерства.

Для расчета за свои услуги делец предоставлял генеральному подрядчику документы о выполнении работ от лжепредпрининимательских структур. На счета этих структур деньги переводились по фиктивным документам и обналичивались. Сами сантехнические работы выполняли рабочие без оформления трудовых отношений и, соответственно, без необходимой квалификации. Зарплату они получали, как правило, в конвертах.

Государству причинен ущерб в размере не менее Br120 тыс.

По факту занятия незаконной предпринимательской деятельностью, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 УК.-0-