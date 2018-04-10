Минчанин незаконно оказывал сантехнические услуги и платил зарплату в конвертах

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин незаконно оказывал сантехнические услуги и платил рабочим зарплату в конвертах, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.
Финансовые милиционеры столицы выявили незаконную деятельность местного жителя, который без регистрации в качестве субъекта предпринимательства с мая 2012 года по декабрь 2014-го организовывал выполнение сантехнических работ при строительстве Минской областной комплексной школы высшего спортивного мастерства.
Для расчета за свои услуги делец предоставлял генеральному подрядчику документы о выполнении работ от лжепредпрининимательских структур. На счета этих структур деньги переводились по фиктивным документам и обналичивались. Сами сантехнические работы выполняли рабочие без оформления трудовых отношений и, соответственно, без необходимой квалификации. Зарплату они получали, как правило, в конвертах.
Государству причинен ущерб в размере не менее Br120 тыс.
По факту занятия незаконной предпринимательской деятельностью, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 УК.-0-
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