Минчанин случайно выиграл более 16 000 белорусских рублей в "Спортпрогноз"!

Верный прогноз на невероятный финал чемпионата мира по футболу и два матча американской футбольной лиги принес единственному победителю "Спортпрогноза" в тираже №4208 очень внушительное вознаграждение - более 16 000 рублей при ставке в 3 рубля 20 копеек.
Минчанин Андрей уже 6 лет играет в
Но самое фантастическое в том, что, когда французы забивали четвертый гол, наш победитель был абсолютно уверен в том, что он проиграл. Как оказалось, Андрей случайно поставил на то, что французы забьют четыре мяча, и до последнего верил, что ставил на счет 3:2 в финальном матче чемпионата мира по футболу.
Несмотря на "случайность" этой победы, минчанин по просьбе компании
Мы надеемся, что этот секрет поможет нашим игрокам одерживать больше побед. Но самого главного победителя мы ждем в игре
Всего же за прошедшие две недели победители игр
Мы поздравляем всех наших победителей и желаем удачи игрокам в новых играх, а мы, в свою очередь, сделаем все возможное, чтобы наших победителей с каждым днем становилось больше.
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