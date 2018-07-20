Минчанин случайно выиграл более 16 000 белорусских рублей в "Спортпрогноз"!

Верный прогноз на невероятный финал чемпионата мира по футболу и два матча американской футбольной лиги принес единственному победителю "Спортпрогноза" в тираже №4208 очень внушительное вознаграждение - более 16 000 рублей при ставке в 3 рубля 20 копеек.

Минчанин Андрей уже 6 лет играет в "Спортпрогноз" . За это время он неоднократно приходил за крупными выигрышами в офис "Спорт-пари". В этот раз он выиграл 16 017 рублей - второй по размеру выигрыш в истории этой игры. Самый большой выигрыш в "Спортпрогнозе" превысил 19 600 рублей и был разыгран 2 года назад.

Но самое фантастическое в том, что, когда французы забивали четвертый гол, наш победитель был абсолютно уверен в том, что он проиграл. Как оказалось, Андрей случайно поставил на то, что французы забьют четыре мяча, и до последнего верил, что ставил на счет 3:2 в финальном матче чемпионата мира по футболу.

Несмотря на "случайность" этой победы, минчанин по просьбе компании "Спорт-пари" поделился секретом своих постоянных побед: "Джекпот, как правило, выигрывает тот, кто ставит на сенсацию. Любой сенсационный результат".

Мы надеемся, что этот секрет поможет нашим игрокам одерживать больше побед. Но самого главного победителя мы ждем в игре "Спортлото 6 из 49" . Ведь джекпот этой самой популярной игры "Спорт-пари" достиг невероятной суммы - более 2 290 000 рублей!

Всего же за прошедшие две недели победители игр "Спорт-пари" выиграли более 530 000 рублей! 180 229 рублей разделили игроки "БЛИЦ" , 117 155 рублей было выиграно в "КЕНО" . В игре "Спортпрогноз" выигрышный фонд составил более 68 000 рублей. Победители "Спортлото 6 из 49" выиграли 127 168 рублей, а в "Спортлото 5 из 36" - более 33 000 рублей!

Мы поздравляем всех наших победителей и желаем удачи игрокам в новых играх, а мы, в свою очередь, сделаем все возможное, чтобы наших победителей с каждым днем становилось больше.

Компания "Спорт-пари" помогает побеждать!

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