Минчанка планирует совершить кругосветное путешествие на мотоцикле

28 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Екатерина Дубаневич из Минска собирается совершить кругосветное путешествие на мотоцикле. Информация об этом прозвучала в эфире "Субботнего выпуска" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.
Свой путь девушка начнет из Минска в августе. Весь маршрут - 100 тыс. км. За 500 дней белоруска планирует объехать около 50 стран.
"Я не нашла никаких сведений о том, что чтобы белорусские женщины совершали кругосветное путешествие. На мотоцикле я точно буду первой", - сказала Екатерина Дубаневич. К слову, на дальние расстояния девушка отправляется на мотоцикле не первый раз. Так, в прошлом году она уже побывала на Курильских островах - на острове Шикотан, где находится мыс, который носит название Край Света.
Желание минчанки отправиться в кругостветку поддержали родные и близкие. Все технические вопросы по подготовке мотоцикла к долгому пути помогает решать девушке ее муж Константин.
По мнению Екатерины Дубаневич, путешествия - это новые знакомства, города, страны и испытание себя. Кроме того, считает она, кругосветка - это еще и возможность рассказать про нашу страну. "Меня все время манила дорога, хотелось в путь. Из путешествия всегда возвращаешься другим человеком", - резюмировала Екатерина Дубаневич.-0-
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