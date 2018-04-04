Минчанка выиграла более 12 000 в "Спортпрогноз"

Мы привыкли считать, что спортивные игры компании "Спорт-пари" - "Спортпрогноз", "СпортТОТО" и "Решка" - больше интересны мужской половине населения. Однако в конце марта минчанка, пожелавшая сохранить свою личность в тайне, полностью развеяла этот миф - за период с декабря 2017 года по март 2018 года она выиграла Br12 888, угадав счет матчей в шести футбольных тиражах "Спортпрогноза".

Можно ли назвать ее выигрыш удачным стечением обстоятельств? Вряд ли! Наша победительница играет системно: следит за развитием чемпионатов, изучает статистику команд, закрывает ставками максимальное количество вероятных исходов матчей, а потому и много выигрывает. Так поступает большинство наших успешных игроков-мужчин, однако немногие из них достигают таких успехов!

Мы надеемся, что количество побед наших спортивных игроков возрастает благодаря группе в мессенджере Viber, участники которой оперативно получают информацию о новых тиражах, джек-потах, самых популярных ставках и результатах розыгрышей спортивных игр компании. Стать участником нашей Viber-группы легко, достаточно отправить сообщение на номер +375 44 571 01 71 с указанием номера телефона, к которому привязан Viber-аккаунт, и просьбой добавить в участники группы "Спортпрогноз, СпортТОТО и Решка". Кроме того, можно направить нам заявку на добавление в группу, воспользовавшись функцией обратной связи на сайте www.sportpari.by и сайтах игр нашей компании, а также отправив сообщение в аккаунтах компании "Спорт-пари" в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и Инстаграм.

Всего же за 2 прошедшие недели победители игр "Спорт-пари" получили более Br490 000! Около Br160 000 получили победители игры "БЛИЦ", более Br136 000 выплачено в "КЕНО". Победители "Спортпрогноза" разделили между собой более Br80 000, игрокам "Спортлото 6 из 49" было выплачено Br95 000, а в "Спортлото 5 из 36" - более Br15 000!

Компания "Спорт-пари" поздравляет всех наших победителей! Желаем нашим игрокам удачи и с нетерпением ждем того, кто сорвет джекпот "Спортлото 6 из 49", который совсем скоро превысит Br1 800 000!

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

m.sportpari.by

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