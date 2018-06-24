Минэкономики: рост ИТ-отрасли в Беларуси ожидается на уровне 7-10% в год

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост ИТ-отрасли в Беларуси ожидается на уровне 7-10% в год. Об этом в эфире программы "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" заявил первый заместитель министра экономики Дмитрий Крутой, сообщает БЕЛТА.

"Мы ставим себе задачу расти темпами выше мировых, а они сегодня 3,9% где-то ежегодно, но с 2021-го по 2025 год у нас темпы должны быть на уровне 6-7%, чтобы к концу 2025 года мы вышли на задание по ВВП не менее $100 млрд в эквиваленте. Поэтому, если наша традиционная экономика будет хотя бы расти с учетом той большой модернизации, которая была проведена, мы только в промышленность и сельское хозяйство порядка $40 млрд вложили и ожидаем вот от этих традиционных секторов роста примерно 3-4%, то от этих новых сегментов - ИТ-индустрии, транспортного, логистического сектора - мы ожидаем темпов 7-8%, а то и 10% в год", - сказал Дмитрий Крутой.

Он отметил, что в среднесрочной программе развития до 2020 года объемы роста ВВП и объемы роста реальных денежных доходов населения составляют около 12-15% суммарно за пять лет. "Следует выделить группу факторов, которые повлияют на увеличение совокупного роста производительности труда в Беларуси. Первое - это низкая инфляция. Темп инфляции 5%, который мы поставили себе в качестве основного базового условия развития, должен выдерживаться. Далее - это реальный эффективный обменный курс нашего рубля к ключевым валютам стран-партнеров. Третье - это поддержание золотовалютных резервов как минимум на уровне 2,5-3 месяцев импорта, это как бы классическая пропорция. По статистике международных финансов 7-8 млрд нам минимум как подушку безопасности нужно поддерживать ежегодно", - подчеркнул первый замминистра.

По словам Дмитрия Крутого, вторым важным блоком является инвестиционная политика. "У нас уже сформирован портфель на ближайшие 5-7 лет: проект биотехнологической корпорации по строительству нескольких заводов аминокислот, проект по модернизации Гродноазота (более чем на $1,5 млрд), продолжится реконструкция трасс до уровня первой категории - это дороги М7, М10, М3. Этот сегмент продолжим поддерживать, чтобы сохранить базовую инфраструктуру как плацдарм или базис для развития всей страны", - проинформировал он.

Второй пул проектов, на который делается ставка в сегменте инвестиционной политики, - инновационные проекты. "Их порядка сотни сегодня определено. Их ключевая задача - обеспечить уровень добавленной стоимости на уровне стран Евросоюза - это порядка $60 тыс. и более выработки на одного занятого и создание порядка 10 тыс. высокоэффективных производительных рабочих мест", - заключил первый заместитель министра экономики.-0-