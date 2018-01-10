Мингорисполком и облисполкомы проведут 13 января прямые телефонные линии

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 13 января в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Величко Олег Иванович (80162213121),

управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222),

первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Микалуцкий Александр Викторович (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Лискович Виктор Андреевич (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Плавский Олег Альфредович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Некрашевич Виктор Владимирович (80222501869),

первый заместитель председателя Мингорисполкома Римашевский Федор Викторович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-