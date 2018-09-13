Мингорисполком и облисполкомы проведут 15 сентября прямые телефонные линии

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 15 сентября в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

председатель Брестского облисполкома Лис Анатолий Васильевич (80162213121),

первый заместитель председателя Витебского облисполкома Мацкевич Олег Сергеевич (80212222222),

заместитель председатель Гомельского облисполкома Конюшко Андрей Васильевич (80232331237),

председатель Гродненского областного Совета депутатов Жук Игорь Георгиевич (80152735644),

председатель Минского областного Совета депутатов Якубицкая Наталья Викторовна (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Кунцевич Андрей Михайлович (80222501869),

первый заместитель председателя Минского горисполкома Римашевский Федор Викторович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-