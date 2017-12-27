Мингорисполком и облисполкомы проведут 30 декабря прямые телефонные линии

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 30 декабря в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

первый заместитель председателя Брестского облисполкома Токарь Николай Васильевич (80162213121),

председатель Совета депутатов Витебского облисполкома Терентьев Владимир Владимирович (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232331237),

управляющий делами Гродненского облисполкома Попов Игорь Андреевич (80152735644),

управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Кунцевич Андрей Михайлович (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Лаптев Виктор Сергеевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-