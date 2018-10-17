Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 20 октября

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 20 октября в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Величко Олег Иванович (80162213121),

управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Конюшко Андрей Васильевич (80232331237),

управляющий делами Гродненского облисполкома Попов Игорь Андреевич (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Маркевич Иван Станиславович (80175004160),

первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Чикида Олег Иванович (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Юркевич Игорь Викторович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-