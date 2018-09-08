Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

управляющий делами Брестского облсовета депутатов Хвалько Георгий Николаевич (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Белоус Владимир Николаевич (80212222222),

председатель Гомельского облисполкома Дворник Владимир Андреевич (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович (80152735644),

управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Некрашевич Виктор Владимирович (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Крепак Александр Петрович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-