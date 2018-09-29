Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Величко Олег Иванович (80162213121),

управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222),

председатель Гомельского областного Совета депутатов Зенкевич Екатерина Анатольевна (80232331237),

первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Жук Иван Алейзович (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Невмержицкий Сергей Петрович (80175004160),

управляющий делами Могилевского облисполкома Воронин Григорий Александрович (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Крепак Александр Петрович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-