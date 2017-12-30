Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

первый заместитель председателя Брестского облисполкома Токарь Николай Васильевич (80162213121);

председатель Витебского областного Совета депутатов Терентьев Владимир Владимирович (80212222222);

заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232331237);

управляющий делами Гродненского облисполкома Попов Игорь Андреевич (80152735644);

управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160);

заместитель председателя Могилевского облисполкома Кунцевич Андрей Михайлович (80222501869);

заместитель председателя Минского горисполкома Лаптев Виктор Сергеевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-