Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.
Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:
первый заместитель председателя Брестского облисполкома Токарь Николай Васильевич (80162213121);
председатель Витебского областного Совета депутатов Терентьев Владимир Владимирович (80212222222);
заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232331237);
управляющий делами Гродненского облисполкома Попов Игорь Андреевич (80152735644);
управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160);
заместитель председателя Могилевского облисполкома Кунцевич Андрей Михайлович (80222501869);
заместитель председателя Минского горисполкома Лаптев Виктор Сергеевич (80172224444).
В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-
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