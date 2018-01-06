Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут в субботу:

заместитель председателя Брестского облисполкома Величко Олег Иванович (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Пенин Владимир Петрович (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Горбачев Владимир Владимирович (80232331237),

управляющий делами Гродненского облисполкома Попов Игорь Андреевич (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Сиренко Виктор Иванович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Харитончик Дмитрий Иванович (80222501869),

управляющий делами Мингорисполкома Мательская Анна Марьяновна (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-