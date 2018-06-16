Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии в субботу с 9.00 до 12.00 проведут:

председатель Брестского облисполкома Лис Анатолий Васильевич (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Пенин Владимир Петрович (80212222222),

председатель Гомельского облисполкома Дворник Владимир Андреевич (80232331237),

первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Жук Иван Алейзович (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Сиренко Виктор Иванович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Кунцевич Андрей Михайлович (80222501869),

первый заместитель председателя Минского горисполкома Римашевский Федор Викторович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-