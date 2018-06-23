Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Клец Андрей Анатольевич (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Аскерко Виктор Витальевич (80212222222),

первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Микалуцкий Александр Викторович (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Лискович Виктор Андреевич (80152735644),

заместитель председателя Миноблисполкома Невмержицкий Сергей Петрович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Пархамович Руслан Викторович (80222501869),

председатель Минского городского Совета депутатов Панасюк Василий Васильевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-