Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 21 июля в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

управляющий делами Брестского облисполкома Хвалько Георгий Николаевич (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Пенин Владимир Петрович (80212222222),

управляющий делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Бубенчик Елена Александровна (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Рогащук Николай Михайлович (80175004160),

председатель Могилевского облсовета депутатов Харитончик Дмитрий Иванович (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Лаптев Виктор Сергеевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-