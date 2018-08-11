Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
11 августа 2018, Сб
+21°C
Ясно EUR 2.3538
USD 2.0557
RUB 3.0749
Главное
"Построили дворец, иначе не скажешь" - Лукашенко о реконструкции Гомельской областной детской больницы
Президент
Лукашенко упрекает Россию в недобросовестной конкуренции
Президент
Беларусь в I полугодии увеличила экспорт товаров и услуг на 19,4%
Экономика
Проект национального плана по усилению безопасности БелАЭС подготовят к концу сентября
Общество
Минтруда определило примерный перечень трудных жизненных ситуаций по декрету №1
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Пассажирский самолет угнали из аэропорта Сиэтла
09:29 В мире
Число пострадавших в акции протеста в Румынии выросло до 440
09:16 В мире
Белоруска Лидия Морозова завершила выступление на теннисном турнире в Монреале
09:12 Спорт
Гороскоп на неделю с 13 по 19 августа
09:02 Калейдоскоп
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
09:00 Общество
Картина дня: комбайн-новинка и безвиз с Китаем в действии
09:00 Общество
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в регионе Курильских островов
00:54 В мире
ООН назначила нового комиссара по правам человека
00:43 В мире
Не менее 30 человек пострадали во время взрыва на заводе в Бразилии
00:16 В мире
Спасатели пришли на помощь заблудившимся на Эльбрусе альпинистам
23:41 В мире
Белоруска Татьяна Холодович заняла пятое место в метании копья на ЧЕ в Берлине
23:10 Спорт
На аукционе в Англии продали посмертную маску Сталина
22:28 Калейдоскоп
От больницы-дворца до суперкомбайнов и большого спорта - итоги поездки Лукашенко в Гомель
22:03 Президент
В Румынии во время акций протеста пострадали 36 человек
21:17 В мире
Минск на архивных фото и виртуальной карте увидят посетители выставки в Историческом музее
21:03 Регионы
Белстат рассказал, что больше всего подешевело и подорожало в июле
20:21 Экономика
Минкульт проводит конкурс эскизных проектов нагрудных знаков почетных званий
20:05 Культура
Футболисты "Урала" и "Динамо" сыграли вничью в матче 3-го тура чемпионата России
19:32 Спорт
МТЗ готов создать сборочное производство в Нигерии при наличии надежного партнера
19:19 Экономика
Проект национального плана по усилению безопасности БелАЭС подготовят к концу сентября
18:48 Общество
Все новости
Темы
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Уборочная кампания Уборочная кампания
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

Общество 11.08.2018 | 09:00
Прямые телефонные линии власти с населением Новости темы Прямые телефонные линии власти с населением
Другие темы

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

председателя Брестского облсовета депутатов Наркевич Юрий Иосифович (80162213121),

первый заместитель председателя Витебского облисполкома Мацкевич Олег Сергеевич (80212222222),

первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Микалуцкий Александр Викторович (80232331237),

управляющий делами Гродненского облисполкома Попов Игорь Андреевич (80152735644),

управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Кунцевич Андрей Михайлович (80222501869),

управляющий делами Минского горисполкома Мательская Анна Марьяновна (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
обращения граждан, прямая линия
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3538 BYN 2.344 BYN 2.358 BYN
USD
2.0557 BYN 2.045 BYN 2.055 BYN
RUB
3.0749 BYN 3.055 BYN 3.085 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Первый турист из Китая прибыл в Беларусь по безвизовому режиму
Все видео

Фотоновости

Лукашенко поручил запустить в Беларуси масштабную программу модернизации техники
Все фото

Инфографика

Комбайн GS2124 ОАО "Гомсельмаш" Комбайн GS2124 создан на базе модели КЗС-1624 и получил ряд высокотехнологичных новшеств.
Вся инфографика
Президент
Во время посещения ОАО "Гомсельмаш" Лукашенко поручил запустить в Беларуси масштабную программу модернизации техники
От больницы-дворца до суперкомбайнов и большого спорта - итоги поездки Лукашенко в Гомель
Лукашенко уверен в возможности поднять "Гомсельмаш" на более высокий уровень развития
Политика
Во время встречи. Фото МИД Беларуси Беларусь и Узбекистан обсудили обмен визитами на высшем и высоком уровнях
Создание единого визового пространства государств Центральной Азии обсуждают в СНГ
Беларусь обсуждает с Нигерией возможности увеличения поставок сложнотехнической продукции
Экономика
Беларусь в I полугодии увеличила экспорт товаров и услуг на 19,4%
Белстат рассказал, что больше всего подешевело и подорожало в июле
МТЗ готов создать сборочное производство в Нигерии при наличии надежного партнера
Происшествия
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома Автокресла спасли двух малышей в серьезной аварии под Ивье
Таможенники изъяли у украинца микроавтобус за попытку незаконного вывоза 30 л дизтоплива
В Гродно пьяный подросток за рулем пытался скрыться от ГАИ
Регионы
Фото из архива Куда пойти в Минске в выходные: A-fest, юбилейные выставки и семейный квест
Минск на архивных фото и виртуальной карте увидят посетители выставки в Историческом музее
Медики проведут 15 августа акцию ЗОЖ в аптеках и на предприятиях Минска
Спорт
Фото ФК "Динамо-Минск" "Динамо-Минск" - "Зенит". По следам матча
Белоруска Лидия Морозова завершила выступление на теннисном турнире в Монреале
Белоруска Татьяна Холодович заняла пятое место в метании копья на ЧЕ в Берлине
Технологии
В офисе компании Wargaming. Фото из архива Материалы об истории Wargaming стали частью коллекции национального музея The Strong в США
Samsung показал новую модель часов
Власти Мексики готовы клонировать калифорнийскую морскую свинью
Культура
Объявлен конкурс на создание концепции белорусского павильона на Венецианской биеннале 2019 года
Минкульт проводит конкурс эскизных проектов нагрудных знаков почетных званий
Пьеса "Танец с рапирой" Егора Конева победила в конкурсе произведений для радиотеатра
В мире
Число пострадавших в акции протеста в Румынии выросло до 440
Пассажирский самолет угнали из аэропорта Сиэтла
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в регионе Курильских островов
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 13 по 19 августа
На аукционе в Англии продали посмертную маску Сталина
Документальный фильм о фестивале в Бобруйске снимут "Би-2"
Газета 7 дней
Уверенный ход жатвы
Туфельки для Золушки
Приглашение в Заполярье
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия