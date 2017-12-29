Минимальная зарплата в Беларуси повышается до Br305

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января постановлением Совета Министров от 28 декабря 2017 года №1022 месячная минимальная заработная плата (МЗП) повышается до Br305. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

С 1 января 2017 года месячная МЗП была установлена правительством в размере Br265.

Наниматель обязан применять минимальную зарплату (месячную и часовую) в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора. При этом минимальная зарплата (месячная и часовая) применяется с учетом отработанного рабочего времени.

Правовая основа определения размера МЗП и ее применения регламентирована законом "Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы". Действие закона распространяется на всех работников и нанимателей, заключивших трудовой договор на территории республики.

Размер месячной МЗП устанавливается Совмином ежегодно с 1 января. Коллективным договором (соглашением) может быть установлен другой размер, но не ниже МЗП, установленной в соответствии с законом. Месячная минимальная зарплата в течение года подлежит индексации в порядке, предусмотренном для индексации доходов, полученных из бюджетных источников, в соответствии с законодательством об индексации доходов населения с учетом инфляции.

Размер часовой минимальной зарплаты определяется нанимателем путем деления размера месячной МЗП на соотношение расчетной нормы рабочего времени календарного года, установленной для соответствующих категорий работников нанимателем, и количества месяцев календарного года. Часовая МЗП изменяется нанимателем при изменении месячной минимальной заработной платы, в том числе в связи с индексацией ее размера. Месячная минимальная зарплата применяется в отношении работников, оплата труда которых производится на основе месячных тарифных ставок (окладов, должностных окладов). Часовая минимальная заработная плата применяется в отношении работников, оплата труда которых производится на основе часовых тарифных ставок (окладов, должностных окладов).-0-