Минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки, повышения и доплаты к ним вырастут с 1 февраля

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 февраля в связи с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) произведены перерасчеты минимальных трудовых пенсий, надбавок и повышений к ним, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, социальных пенсий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 24 января 2018 года №7 БПМ с 1 февраля по 30 апреля 2018 года в расчете на месяц установлен в размере Br199,32. Новый БПМ повысился на 0,8% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2017 года по 31 января нынешнего (Br197,81), соответственно увеличиваются и размеры пенсионных выплат.

Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в феврале-апреле составит для людей в возрасте 80 лет и старше Br49,83 (100% минимального размера пенсии по возрасту, этот норматив равняется 25% БПМ), для людей в возрасте от 75 до 80 лет - Br37,37 (75% минимального размера пенсии по возрасту). Надбавка за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца составит: для инвалидов первой группы - Br49,83, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, а также других одиноких пенсионеров, нуждающихся по заключению МРЭК или ВКК в постоянной посторонней помощи, - Br24,92.

Социальные пенсии увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства (110% БПМ) - до Br219,25, инвалидам с детства II группы (95% БПМ) - Br189,35, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка (85% БПМ) - Br169,42, инвалидам III группы (75% БПМ) - Br149,49, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста (50% БПМ) - Br99,66, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья (80-110% БПМ) - от Br159,46 до Br219,25.

Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и так далее.-0-