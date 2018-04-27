Минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки, повышения и доплаты к ним вырастут с 1 мая

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 мая в связи с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) будут произведены перерасчеты минимальных трудовых пенсий, надбавок и повышений к ним, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, социальных пенсий, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 24 апреля 2018 года №47 БПМ с 1 мая по 31 июля 2018 года в расчете на месяц установлен в размере Br206,58. Новый БПМ повысился на 3,6% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 февраля по 30 апреля нынешнего года (Br199,32), соответственно увеличиваются и размеры пенсионных выплат.

Размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам (в ценах марта 2018 года): в среднем на душу населения - Br206,58, трудоспособное население - Br229,78, пенсионеры - Br157,5, студенты - Br199,75, дети в возрасте до 3 лет - Br132,98, дети в возрасте от 3 до 6 лет - Br183,35, дети в возрасте от 6 до 18 лет - Br223,91.-0-