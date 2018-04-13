Мининформ Беларуси ограничил доступ к 11 интернет-ресурсам

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 11 интернет-ресурсам. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации", Министерство информации 10 апреля приняло решения об ограничении доступа к 11 интернет-ресурсам", - отмечается в сообщении.

За распространение информации, направленной на реализацию наркотических средств ограничен доступ к одному интернет-ресурсу.

На основании письменных уведомлений Министерства антимонопольного регулирования и торговли ограничен доступ к 9 интернет-ресурсам (alfazaem.com, dengido.com, zaim.dengi-vdolg.info, get24h.ru, srochno-dengi-v-dolg.net, dengi-v-dolg-zaim-minsk.com, zaimsegodnya.by, dam-zaim.su, dengi-v-ryki-minsk.com) за размещение рекламы о предоставлении микрозаймов неограниченному кругу лиц субъектами хозяйствования, не включенными в реестр микрофинансовых организаций.

Также ограничен доступ к интернет-ресурсу automalinovka.info за размещение недостоверной рекламы.-0-