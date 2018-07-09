Мининформ Беларуси ограничил доступ к 4 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу лекарств

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к четырем интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу лекарств. Такая информация размещена на сайте ведомства.

Решение об ограничении доступа к четырем интернет-ресурсам (med-by.info, artrovex.info, normaten8.pokupkishops.ru, medicina-portal.com) Мининформ принял в соответствии с письменным уведомлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли, руководствуясь статьями 38, 511 Закона "О средствах массовой информации". Как пояснили в министерстве, основанием послужило размещение на этих сайтах ненадлежащей рекламы лекарственных средств.-0-