Мининформ Беларуси: срок распространения продукции некоторых иностранных СМИ завершается в апреле

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок распространения на территории Беларуси продукции ряда иностранных СМИ завершается в апреле, операторы могут обратиться в Министерство информации за разрешением на распространение. Такое сообщение размещено на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

В апреле текущего года заканчивается срок действия разрешений на распространение продукции иностранных средства массовой информации на территории Республики Беларусь в отношении телепрограмм "9 Волна", Amazing LIFE, CANDYMAN, Nat Geo Wild HD, OCEAN-TV, RUSSIAN MUSICBOX, "Авто Плюс", "Ваш успех", "Загородная жизнь", "Мужское кино" (ранее - "Интересное ТВ"), "Кинолюкс", "Мама" (ранее "Мать и дитя"), "Мужской", "Наш Футбол (НТВ ПЛЮС НАШ ФУТБОЛ)", "НЮ АРТ ТВ (NU ART TV)", "Парк развлечений", "Телеканал "Кто есть кто", "Телеканал "Эгоист ТВ", "Телеканал КХЛ HD (KHL HDTV channel)", "Футбол (Football)".

"Министерство информации Беларуси напоминает, что в соответствии с абзацем 4 пункта 41 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 декабря 2008 года №1849 "Об утверждении положения о порядке выдачи разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации", оператор электросвязи не позднее, чем за 15 рабочих дней до истечения срока действия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации, обязан обратиться в Министерство информации с заявлением о выдаче разрешения на распространение этого иностранного СМИ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что наличие иностранного средства массовой информации в списке иностранных СМИ, получивших разрешение, освобождает иных лиц, уполномоченных на распространение этого иностранного СМИ, от получения соответствующего разрешения. -0-