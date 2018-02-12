Мининформ Беларуси в январе ограничил доступ к 29 информресурсам

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к 29 информресурсам был ограничен в Беларуси в январе 2018 года. Об этом говорится в материале на сайте Министерства информации, сообщает БЕЛТА.

"Министерством информации в течение января 2018 года приняты решения об ограничении доступа к 27 информационным ресурсам, размещавшим ненадлежащую рекламу, на основании письменных уведомлений Министерства антимонопольного регулирования и торговли. За распространение информации, направленной на реализацию наркотических средств, ограничен доступ к двум информационным ресурсам", - говорится в сообщении.-0-