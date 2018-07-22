Мининформ объявил конкурс среди СМИ на лучшее освещение уборочной кампании

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации проводит ежегодный республиканский конкурс на лучшее освещение в СМИ и на интернет-ресурсах тематики уборочной кампании "Жатва - 2018: И хлебом едины". Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.
Основные цели конкурса - реализация задач государственной информационной политики в развитии аграрного комплекса страны, формирование уважения к человеку труда, показ ярких достижений в ходе уборочной страды-2018, содействие воспитанию трудолюбия у молодежи на положительном примере лучших семейных экипажей, трудовых коллективов.
На конкурс представляются материалы, опубликованные в печати или вышедшие в эфир телевизионных или радиовещательных СМИ, размещенные на интернет-сайтах в период уборочной кампании 2018 года. Заявки на конкурс принимаются по 1 октября.
Победители конкурса награждаются дипломами Министерства информации. Церемония награждения проходит в числе мероприятий, приуроченных ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.-0-
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