Мининформ объявил конкурс среди СМИ на лучшее освещение уборочной кампании

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации проводит ежегодный республиканский конкурс на лучшее освещение в СМИ и на интернет-ресурсах тематики уборочной кампании "Жатва - 2018: И хлебом едины". Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Основные цели конкурса - реализация задач государственной информационной политики в развитии аграрного комплекса страны, формирование уважения к человеку труда, показ ярких достижений в ходе уборочной страды-2018, содействие воспитанию трудолюбия у молодежи на положительном примере лучших семейных экипажей, трудовых коллективов.

На конкурс представляются материалы, опубликованные в печати или вышедшие в эфир телевизионных или радиовещательных СМИ, размещенные на интернет-сайтах в период уборочной кампании 2018 года. Заявки на конкурс принимаются по 1 октября.

Победители конкурса награждаются дипломами Министерства информации. Церемония награждения проходит в числе мероприятий, приуроченных ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.-0-