Мининформ ограничил доступ к 12 интернет-ресурсам за информацию о продаже наркотиков

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 12 интернет-ресурсам за распространение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на министерство.

Решение об ограничении доступа принято на основании письменного уведомления МВД и руководствуясь декретом от 28 декабря 2014 года №6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков", а также законом о средствах массовой информации.-0-