Мининформ ограничил доступ к 17 интернет-ресурсам

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси за ненадлежащую рекламу ограничило доступ к 17 интернет-ресурсам. Информация об этом размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"На основании письменных уведомлений Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь и руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации", Министерство информации 1 июня 2018 года за размещение ненадлежащей рекламы приняло решение об ограничении доступа к 17 интернет-ресурсам (alfazaem.win, dayu-dengi-v-dolg-minsk.com, dam-dengi.xyz, dam-deneg.casa, dengi-vdolg.info, financehelp.xyz, idengy.com, money-tyt.com, mymoney.by, zaem-v-minske.website, money-gold.win, vdolg24.xyz, get24h7.ru, alfacredit.win, zaimvdolg.com, zzzdengi.com, dengivdolg-vzaem.by)", - говорится в сообщении.

Посредством названных интернет-сайтов в нарушение установленного порядка предоставлялись микрозаймы неограниченному кругу лиц.-0-