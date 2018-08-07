Мининформ ограничил доступ к 17 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 17 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"На основании письменного уведомления администрации Ленинского района г.Минска и руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации", Министерство информации 7 августа 2018 года приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу vdolg-vam24.xyz за размещение ненадлежащей рекламы", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, на основании письменного уведомления Министерства антимонопольного регулирования и торговли решением Министерства информации 31 июля был ограничен доступ к 16 интернет-ресурсам (dam-dengi-v-dolg-minsk.com, dam-vam.cash, zaimy.top, get7h24.ru, dengivdolg.site, dam-zaim.top, vot-vash.cash, credit-na-ryki.com, do-zarp.com, money-gold.loan, easymoney.by, dengi-kredit.tilda.ws, dam-vam-dengi.com, zaumi.by2.by, dengidam.by, в-долг-деньги.бел).

Указанными интернет-сайтами в нарушение установленного порядка распространялась реклама о предоставлении микрозаймов неограниченному кругу лиц, отметили в министерстве.-0-