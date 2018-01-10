Мининформ ограничил доступ к более чем 20 интернет-ресурсам

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 22 интернет-ресурсам, сообщает БЕЛТА.

"На основании письменных уведомлений Министерства антимонопольного регулирования и торговли и руководствуясь ст.38, 511 закона "О средствах массовой информации", Министерство информации 9 января 2018 года приняло решение об ограничении доступа к 22 интернет-ресурсам (saitdeneg.com, dengi777.xyz, vdolgdengi.xyz, v-dolg555.com, dengivdolg.info, dengi-vruki.com, zaem24.net, credit-bel.com, dengi24na7.xyz, prosto-dengi.com, money-online.by, denezhka.net, obzor.lt, dengi-v-karmane.com, dengi24h.com, bn-rb.com, dengi-v-dolg.net, dengidolg.com, dengivdolg.org, dengi24na7.net, zaim24na7.com, про-деньги.бел) за размещение рекламы о предоставлении микрозаймов неограниченному кругу лиц субъектами хозяйствования, не включенными в реестр микрофинансовых организаций", - говорится в сообщении на сайте Мининформа.-0-