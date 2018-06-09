Мининформ ограничил доступ к двум интернет-ресурсам

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к двум интернет-ресурсам за распространение экстремистских материалов. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"На основании решений суда и руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации", Министерство информации 7 июня приняло решение об ограничении доступа к двум интернет-ресурсам, а также семи группам и персональным страницам социальной сети "ВКонтакте" и Facebook, за распространение экстремистских материалов", - говорится в сообщении.-0-