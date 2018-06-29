Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсу за ненадлежащую рекламу

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мининформ Беларуси ограничил доступ к интернет-ресурсу за ненадлежащую рекламу. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"На основании письменного уведомления Минского областного исполнительного комитета и руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации", Министерство информации 29 июня 2018 года за размещение ненадлежащей рекламы приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу do-zp.com. Посредством данного интернет-сайта в нарушение установленного порядка предоставлялись микрозаймы неограниченному кругу лиц", - говорится в сообщении.-0-